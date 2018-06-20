В Вологде водитель, которого незаконно не выпускали со спецстоянки, оспорил эвакуацию своего авто

Вологжанин Максим Выдров, которого незаконно не выпускали со спецстоянки на улице Медуницинской, 5, добился решения административной комиссии об отсутствии в его действиях нарушения ПДД.

Напомним, в мае, уезжая в командировку, председатель правления Вологодской городской общественной организации инвалидов оставил свой автомобиль напротив автовокзала на площади Бабушкина. Вернувшись, Максим машину на месте не нашел – ее эвакуировали. В ГИБДД посчитали, что авто стоит ближе 5 метров перед пешеходным переходом, хотя машина стояла за пешеходным переходом и в парковочном кармане.

Решив оспорить решение инспектора, Максим добился, чтобы дело рассматривали на административной комиссии, и после того, как назначили ее дату, поехал забирать авто. Сотрудники штрафстоянки отказались выпускать Максима с ее территории, пока он не оплатит услуги эвакуатора, но тот отказался это делать, поскольку знал, что авто эвакуировали незаконно. В итоге молодому человеку пришлось вызывать полицию, чтобы выбраться со спецстоянки.

- Административная комиссия признала, что нарушения ПДД, из-за которого эвакуировали мой автомобиль, его не было. Мне сказали, что, если я хочу обжаловать эвакуацию, я должен написать дополнительно заявления. Но уже признание факта того, что административного правонарушения не было, говорит о том, что услуги штрафстоянки я оплачивать не буду, - рассказал Newsvo Максим Выдров.

Между тем, у вологжанина по-прежнему остается много вопросов к работе самой спецстоянки. О допускаемых ее сотрудниками нарушениях молодой человек сообщил в департамент дорожного хозяйства, но получил весьма формальный ответ.

- Ответ на обращение, поданное в мае, я получил, он меня не удовлетворил никак. На мой взгляд, проверка была проведена формально. Не вся информация, которая содержится в ответе, соответствует действительности. Я направил второе письмо в департамент. Привел конкретные факты, которые не были учтены, привел доказательства того, что машины, в нарушение закона, не опечатываются при эвакуации. Параллельно запросил информацию у департамента ТЭК области по поводу того, как складывается тариф на услуги штрафстоянки. Потому что выяснилось, что съемку автомобилей сотрудники спецстоянки перед эвакуацией не производят, опечатывание не производят. Между тем, эти все услуги, по всей видимости, заложены в тариф, соответственно, средства с граждан взымаются без каких-либо оснований, - рассказывает Максим.

Кроме того, Максим написал заявление в Роскомнадзор, чтобы ведомство проверило, как штрафстоянка хранит и обрабатывает персональные данные водителей (у молодого человека потребовали паспорт, чтобы сделать его копию, при этом в законе не говорится, что это необходимо).

- Сейчас я жду информацию от ведомств. Как только придет ответ от департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования, я обращусь в прокуратуру с просьбой проверить работу штрафстоянки. В течение года должны храниться фотографии эвакуируемых автомобилей, соответственно, на них будет видно, что пломбы не наносились. Если таких фотографий не будет, то это тоже нарушение и доказательств того, что наклейки-пломбы используются, нет. А публикации в СМИ о том, как эвакуируются автомобили в Вологде, будут свидетельствовать о том, что они никогда и не использовались, - говорит Максим Выдров.

Заявление вологжанина о его незаконном удержании на стоянке находится в полиции, по данному факту проводится проверка, решение пока не вынесено. Когда оно появится, Максим планирует обратиться в суд с требованием к администрации штрафстоянки возместить моральный вред, причиненный ему сотрудниками фирмы.

- От УМВД я также получил ответ, не совсем меня удовлетворяющий. Я спросил, почему инвалидов на Саммера, 6 (ред. – здание ГИБДД) принимают на улице, в том числе во время дождя, и здание не приспособлено. На что мне ответили, что сотрудники имеют право оформлять документы в том числе и на улице. Господин Пестерев, который подписался под этим ответом, не учел только одного: конечно, на улице они оформляют, потому что они останавливают транспорт на улице. Но тут-то я прибыл в ГИБДД, и получается дифференцированный такой подход: у кого нет инвалидности те, пожалуйста, в здании, у кого есть инвалидность, те на улице.

Есть у Максима претензии и к доступности самой штрафстоянки для людей в инвалидной коляске. Предложения по внесению изменений в ее работу также направлены им в департамент дорожного хозяйства.

Добавим, что штрафстоянка на Медуницинской, 5 позиционирует себя как ООО "Единый Центр Эвакуации". Однако такой фирмы в налоговой не зарегистрировано.

Как выяснил Newsvo, договоры на эвакуацию машин на штрафстоянку на Медуницинской заключаются с ООО "Бизнес-экспресс". И именно на счет этой фирмы нужно переводить деньги, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. Руководитель этого ООО - Александр Уханов.