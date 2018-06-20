В Вологде приставы закрыли бар на Окружном шоссе, в котором готовили еду из просроченных продуктов

20.06.2018 [Общество]

В Вологде приставы на 30 суток приостановили деятельность бара «Перевал» на Окружном шоссе. Причина – нарушения санитарных требований и норм, выявленные во время проверки Роспотребнадзора. На продукты не было сертификатов качества, а персонал не проходил медобследование.

- Дело в том, что в заведении не предсумотрена последовательность технологических процессов (в горячем цехе имеются встречные потоки сырья и готовой продукции), не осуществляется производственный контроль посредством проведения лабораторных испытаний, отсутствуют помещение с определенной температурой воздуха и столы с охлаждаемой рабочей поверхностью для порционирования блюд, установлены факты истечения срока годности некоторых продуктов, либо отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продовольственного сырья. Кроме того, контролирующими органами установлено отсутствие медицинских осмотров у работников заведения, - сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Материалы проверки были направлены в суд, который принял решение приостановить деятельность заведения общепита на 30 суток. В течение установленного законом срока руководство бара обязано провести работы по устранению допущенных нарушений.

Тэги: бары, нарушения
Фото пресс-службы УФСПП
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