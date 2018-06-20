В Вологде уволился руководитель «Учсервиса» Михаил Машин

20.06.2018 [Общество]

Руководитель муниципального учреждения Вологды «Учсервис» Михаил Машин покидает свой пост. Как сообщили Newsvo в пресс-службе администрации города, он написал заявление по собственному желанию.

В данный момент решается вопрос, кто будет исполнять обязанности руководителя учреждения.

Напомним, «Учсервис» занимается ремонтом зданий школ и их обслуживанием, в частности очисткой крыш от снега. В апреле этого года учреждение часто упоминалось в СМИ в связи с тем, что с крыши  неэксплуатируемого здания школы №1 на проходившего мимо третьеклассника свалилась снежная глыба. Мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Позже прокуратура установила, что заявка на очистку крыши из школы в «Учсервис» в марте 2018 года не направлялась.

В администрации самой школы говорили, что у «Учсервиса» нет вышек такой высоты, чтоб убрать снег со здания на улице Зосимовской. В апреле Newsvo направлял запрос в администрацию города, в котором, в частности, мы задали вопрос, действительно ли у «Учсервиса» нет таких вышек, однако конкретный ответ на него мы не получили. В ответе (см. в галерее) лишь сказано, что «Учсервис» чистил крышу старого здания школы № 1 зимой, а сама школа может заключать договоры и с другими организациями.

Тэги: Учсервис, школы
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