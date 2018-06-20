Помещения на улице Беляева для филиала поликлиники № 3 в Вологде начнут ремонтировать осенью

Осенью 2018 года в помещении бывшего военного комиссариата на Беляева, 1а в Вологде начнется ремонт. Напомним, в 2019 году в этом здании обещают открsnm филиал поликлиники №3 – сюда переедут медицинские кабинеты для профосмотров и приема здоровых детей. Медики займут более 520 кв. метров площади первого этажа.

Отметим. что речь идет лишь о переезде, не о наборе новых врачей и других медработников.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, за год в здании предстоит сделать перепланировку, расширить проходы, обновить стены, поменять электрику и канализацию.

«Консультативно-диагностическое отделение у нас посещают порядка 400 детей в сутки. Этот поток мы полностью выведем в новое помещение. В основном здании сможем открыть дополнительные кабинеты для приема педиатра. Это даст возможность проводить здоровые приемы», – рассказал зам. главного врача по детству поликлиники № 3 Павел Данилов.

В поликлинике № 3 за год проходит порядка 11 тысяч детских профосмотров. Планируется, что новое помещение существенно разгрузит медучреждение. По новому адресу детей будут принимать 10 специалистов, работа будет вестись по 20 направлениям в 24 кабинетах. Здесь можно будет пройти физиопроцедуры, сдать анализы и пройти курс массажа.

«Планируется выделить врачей-специалистов, дошкольно-школьное отделение, медико-социальную службу для того, чтобы детям было удобно проходить профосмотры», – прокомментировала и. о. главного врача поликлиники № 3 Лариса Никифорова.

Эти помещения перешли из муниципальной собственности в областную. В мае 2018 года такое решение было принято депутатами Вологодской городской думы. Строительные работы будут оплачены из регионального бюджета.

Напомним, планируется также, что в следующем году в Тепличном микрорайоне на площади в 225 кв. м разместится офис врача общей практики от взрослой поликлиники № 1.