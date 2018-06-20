Помещения на улице Беляева для филиала поликлиники № 3 в Вологде начнут ремонтировать осенью

20.06.2018 [Общество]
Помещения на улице Беляева для филиала поликлиники № 3 в Вологде начнут ремонтировать осенью

Осенью 2018 года в помещении бывшего военного комиссариата на Беляева, 1а  в Вологде начнется ремонт. Напомним, в 2019 году в этом здании обещают открsnm филиал поликлиники №3 – сюда переедут медицинские кабинеты для профосмотров и приема здоровых детей. Медики займут более 520 кв. метров площади первого этажа.

Отметим. что речь идет лишь о переезде, не о наборе новых врачей и других медработников.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, за год в здании предстоит сделать перепланировку, расширить проходы, обновить стены, поменять электрику и канализацию.

«Консультативно-диагностическое отделение у нас посещают порядка 400 детей в сутки. Этот поток мы полностью выведем в новое помещение. В основном здании сможем открыть дополнительные кабинеты для приема педиатра. Это даст возможность проводить здоровые приемы», – рассказал зам. главного врача по детству поликлиники № 3 Павел Данилов.

В поликлинике № 3 за год проходит порядка 11 тысяч детских профосмотров. Планируется, что новое помещение существенно разгрузит медучреждение. По новому адресу детей будут принимать 10 специалистов, работа будет вестись по 20 направлениям в 24 кабинетах. Здесь можно будет пройти физиопроцедуры, сдать анализы и пройти курс массажа.

«Планируется выделить врачей-специалистов, дошкольно-школьное отделение, медико-социальную службу для того, чтобы детям было удобно проходить профосмотры», – прокомментировала и. о. главного врача поликлиники № 3 Лариса Никифорова.

Эти помещения перешли из муниципальной собственности в областную. В мае 2018 года такое решение было принято депутатами Вологодской городской думы. Строительные работы будут оплачены из регионального бюджета.

Напомним, планируется также, что в следующем году в Тепличном микрорайоне на площади в 225 кв. м разместится офис врача общей практики от взрослой поликлиники № 1.

Тэги: здравоохранение, поликлиники
Фото пресс-службы администрации Вологды
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха
В Грязовецком районе столкнулись две фуры и легковое авто: есть погибшие
Участникам богослужения на Кремлевской площади в Вологде пришлось оказывать медицинскую помощь
Череповчанку, которую четыре месяца не могли найти полицейские, обнаружил погибшей случайный прохожий
Нового худрука Вологодского драмтеатра выберут по конкурсу
Количество жертв ДТП в Грязовецком районе увеличилось до трех: 17-летний пассажир скончался в больнице
В Вологодской области будут раздавать бесплатно пустующие земли сельхозназначения
У троллейбусного предприятия «ТрансВод» в Вологде не нашлось денег на собственное банкротство
Мэр Вологды пообещал снова открыть движение автомобилей на Пречистенской набережной
Треть жителей Вологодской области хотели бы переехать в другое место
18.06.2018 [Общество]

В Вологде собирают деньги на соревнования детям, излечившимся от онкозаболеваний

974
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Все выпускаемые в Вологде троллейбусы продают в другие города
В Усть-Кубинском районе мужчина пошел помыть ноги в реке и утонул
В Вологде вынесли приговор двум мужчинам, до смерти забившим кредитора металлической трубой
В Вологде водитель, которого незаконно не выпускали со спецстоянки, оспорил эвакуацию своего авто
В Вологде приставы закрыли бар на Окружном шоссе, в котором готовили еду из просроченных продуктов
В Вологде уволился руководитель «Учсервиса» Михаил Машин
Помещения на улице Беляева для филиала поликлиники № 3 в Вологде начнут ремонтировать осенью
 
18.06.2018 [Общество]

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

10750
0
20.06.2018 [БлогоVO]

Про пенсионный возраст хочу сказать

318
0
19.06.2018 [Обзор Прессы]

«Размещаем только положительные сообщения». МВД перестало публиковать «негативные» новости на время ЧМ-2018

920
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика