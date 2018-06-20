В Вологде анонс «Города ремесел» разместили на незаконном рекламном щите

Проблема незаконной наружной рекламы в Вологде остается нерешенной. Более того, городские власти не только не демонтируют многие незаконные конструкции - на них анонсируются проекты администрации Вологды.

Так, на незаконно установленном рекламном билборде на улице Орлова городские власти рекламируют сейчас фестивали «Город ремесел» и «Дыхание городских улиц».

Получается, собственник билборда - рекламное агентство «Ника-Медиа» - рекламирует городские проекты в обмен на то, что городские власти «закрывают глаза» на эти незаконные щиты? Отметим, что за более чем 10 лет размещения незаконных рекламных конструкций правоохранительные органы в Вологде ни разу не выписали штраф этой фирме как юридическому лицу, хотя полицейских не раз вызывали на составление протоколов о незаконной рекламе.

Напомним, зимой на этом незаконно установленном билборде была размещена реклама проекта "Мы - вологжане":

Вся наружная реклама в Вологде регламентируется схемой размещения рекламных конструкций. Согласно схеме, билборд на этом месте устанавливать нельзя.

Добавим, что когда весной 2015 года в администрацию Вологды поступило обращение об этой незаконной конструкции, Алексей Осокин, возглавлявший тогда департамент градостроительства и инфраструктуры, подтвердил, что этот щит установлен незаконно и собственнику выдано предписание его демонтировать.

Как видим, ничего не изменилось - щит не демонтирован, штрафа на юридическое лицо не наложено, фирма продолжает получать деньги за рекламу на незаконном билборде, а городские власти рекламируют на нем свои проекты.

Более того, 18 июня 2018 года и.о. начальника департамента градостроительства и инфраструктуры Александр Борисовский снова подтвердил, что этот щит установлен незаконно. Однако написал, что в городской администрации... не знают, кто собственник конструкции. То есть в 2015 году городские власти уже выдавали фирме предписание демонтировать этот щит, а сейчас говорят, что не знают, кто это.