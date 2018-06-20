Вологодский ТЮЗ покажет на «Голосах истории» новый спектакль «Сирано de Бержерак»

20.06.2018 [Культура]

Героическую комедию «Сирано de Бержерак» по одноименной драме Эдмона Ростана представит Вологодский театр для детей и молодежи на фестивале «Голоса истории». Премьера нового спектакля состоится 21 июня в 18 часов.

Главный герой, отважный и яркий интеллектуал, пожертвовал своим счастьем ради счастья возлюбленной. Эта история придумана Эдмоном Ростаном – в биографии реального Сирано де Бержерака такого эпизода не было, но сюжет пьесы разворачивается именно вокруг нее.

- Идя за автором пьесы, мы всё равно ставим спектакль про наше сегодня. И в нашем понимании Сирано – это человек, который не вписывается в общепринятые рамки. Такие люди есть всегда, и проблема конфликта художника с обществом и властью – тоже вечная проблема. Потому что любой художник – поэт, драматург, режиссер, актер, бард – как говорил шекспировский Гамлет, держит перед обществом зеркало, в котором все мы видим себя со стороны, – говорит режиссер Борис Гранатов.

Фестиваль «Голоса истории» стартовал в Вологде накануне и продлится до 27 июня. 24 театра из России, Чехии, Болгарии, Армении, Украины – покажут более 30 спектаклей. Основная часть спектаклей состоится на разных площадках Вологды, несколько будут показаны в Череповце и Кириллове. В конкурсной программе заявлено 13 постановок, 5 из которых будут показаны в формате «открытый воздух».

Тэги: театр, Голоса истории
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