Андрей Киселев ушел с поста начальника департамента экономического развития Вологды

20.06.2018 [Политика]

Начальник департамента экономического развития Вологды Андрей Киселев покинул свой пост, сообщает пресс-служба городской администрации. Это решение чиновник принял самостоятельно.

Напомним, на работу в городскую администрацию Андрей Киселев пришел из гордумы 1 октября 2015 года. До этого он был гендиректором «Вологдаэнерго». Однако уже в июле 2016 года чиновник был уволен главой города Евгением Шулеповым за плохие показатели работы. В частности – за срыв инвестиций и непривлечение федеральных денег по целевым программам.

В январе 2017 года мэр Вологды Андрей Травников заявил, что Киселев возвращается в городскую администрацию на должность начальника департамента экономического развития.

- Во-первых, я не увидел каких-то явных провалов собственно департамента, поскольку на этот результат работают все сотрудники администрации – федеральные программы профильные. Второе – как говорится, цыплят по осени считают, и в середине года, когда по многим федеральным программам только открывается финансирование, наверное, принимать такое решение преждевременно, - объяснил тогда свое решение Андрей Травников.

Вернувшись в городскую администрацию, Андрей Киселев проработал на своей должности полтора года.

Исполнять обязанности начальника департамента экономического развития Вологды будет Светлана Пахнина, которая ранее работала заместителем Андрея Киселева.

Тэги: администрация Вологды
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