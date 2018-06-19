На фестивале «Голоса истории» в Вологде выступит театр из Донецкой народной республики

В Вологде стартовал XIV международный театральный фестиваль «Голоса истории». В программе - 23 театральных коллектива из 11 регионов нашей страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской, Архангельской, Белгородской, Ульяновской и Челябинской областей, республик Карелия и Хакассия, а также Пермского края. Кроме того, на театральных площадках Вологды, Череповца и Кириллова выступят артисты из Чехии, Болгарии, Армении и Донецкой Народной Республики.

Так, театр кукол Остравы (Чехия) покажет постановку «Пряничный домик», театр «Трио» (Болгария) представит «Музыкальное путешествие по миру ОТТУДА И ОТСЮДА», Ереванский государственный театр пантомимы покажет мимодраму «Ардалион», а Донецкий государственный академический театр представит постановку «… и превратились в белых журавлей» по пьесе Александра Селина «Светлое будущее».

- Фестиваль «Голоса истории» вновь пришел на вологодскую землю. Событие, которого все мы ждали, готовились к нему, которое действительно значимо и для региона, и для России. Впереди нас ждут прекрасные дни, посвященные одному из самых сложных, противоречивых, великих искусств – искусству театра. Конечно, четырнадцатый по своему счету фестиваль «Голоса истории» - это уже сама по себе история. Фестиваль проходит очень давно, имеет заслуженный статус, любим и публикой, и театрами. В этом году 11 регионов России, 23 театральных коллектива покажут свои работы и на открытых площадках – площадке Вологодского кремля, Кирилло-Белозерского музея-заповедника, площадках Череповца, ну, и, конечно же, на площадках наших театров, - рассказал на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

Некоторые театры покажут не одну, а сразу по две своих постановки – конкурсную и внеконкурсную. В конкурсной программе нынешнего фестиваля - 13 спектаклей, из которых четыре будут показаны на открытом воздухе, а девять на сцене вологодских стационарных театров. Внеконкурсная программа включает в себя 13 спектаклей.

27 июня станет известно решение жюри, какому именно театру – участнику конкурсной программы, достанутся два главных приза – премия имени Александра Свободина за наиболее яркое раскрытие средствами театра исторического события и премия Алексея Семенова за наиболее успешное освоение средствами театра историко-архитектурного пространства, сообщает пресс-служба областного правительства.