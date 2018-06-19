Госпошлину за загранпаспорт для россиян увеличили до 5 тысяч рублей

19.06.2018 [Общество]

Государственная Дума РФ одобрила в третьем (окончательном) чтении законопроект о повышении госпошлины за загранпаспорт, сообщает rapsinews.

Пошлина за выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорт нового поколения) будет увеличена с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей, а за выдачу загранпаспорта несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет пошлина будет увеличена с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, увеличится размер госпошлины за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства нового формата (изготовленного на пластиковой основе) - с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей, а за выдачу таких же водительских прав российского образца пошлина будет увеличена с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Принятый законопроект теперь должны одобрить в Совете федерации. В случае принятия поправок они вступят в силу по истечении одного месяца со дня их официального опубликования.

Тэги: госпошлины, загранпаспорт
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