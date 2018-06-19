В Череповце двоих школьников будут судить за угон машины и кражу «Милки вей»

19.06.2018 [Происшествия]

В Череповце будут судить двух подростков, которые пытались на улице отобрать сумку у пенсионерки. В ходе расследования уголовного дела также выяснилось, что мальчики 14 и 15 лет также причастны к серии краж из автомобилей.

По версии следствия, 18 ноября прошлого года на улице Металлургов в Череповце школьники проникли в салон «ГАЗ 3110» через незапертую дверь  и похитили видеорегистратор марки «HD CAR DVR» стоимостью 1000 рублей.

- Позднее на улице Парковой увидели автомашину марки «SSANG YONG ISTANA», в которую также через не запертую дверь проникли и похитили светодиодный фонарь, связку ключей, ленту скотч, маркер и шоколадный батончик «Милки вей». Перегнав автомобиль на несколько метров, решили на нем уехать, но были застигнуты очевидцами и убежали. На улице Ленинградской в городе Череповце в тот же вечер из автомашины марки «ЛАДА 2107» подростки похитили кожаное портмоне, спортивные брюки «Adidas», автомагнитолу, одеколон и документы на машину, причинив ущерб в размере 25,5 тыс. рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

На следующий день 15-летний обвиняемый на лестничной площадке дома на улице Ломоносова увидел, что дверь квартиры приоткрыта, и на вешалке в коридоре висит сумка. Ее он забрал, похитив находившийся в ней кошелек с деньгами в сумме 8 300 рублей, паспорт и другие документы.

Через два дня на той же улице подростки попытались ограбить ранее незнакомую женщину, однако вырвать сумку из ее рук не удалось. Потерпевшая оказала сопротивление. Тогда на улице Металлургов они выбрали другую жертву, один из подростков схватил руками сумку череповчанки и рывком снял ее с левой руки потерпевшей, похитив вместе с кошельком и 250 рублями.

Школьники обвиняются в совершении 5 краж, грабежа и покушения на грабеж, а также в угоне транспортного средства.

Тэги: кража. подростки
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