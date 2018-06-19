В Вологде начали устанавливать ларьки, оформленные в едином городском стиле

19.06.2018 [Общество]

В Вологде начали устанавливать торговые павильоны, оформленные в едином городском стиле. Новые ларьки начали сегодня работать по адресам Ярославская, 20 и Карла Маркса, 117, сообщает пресс-служба городской администрации.

Последний расположен на территории, где формируется новый мини-рынок, там уже подготовлен фундамент и для двух хлебных павильонов. Все размещенные здесь тонары будут оформлены в единой вологодской стилистике. 

«Данная территория предназначена под мини-рынок, здесь будут располагаться как местные товаропроизводители, так и плодо-овощная группа. Такие стилизованные объекты будут размещены по всему городу, в центре Вологды и в микрорайонах. Подобные ларьки с овощами и фруктами также появились сегодня на перекрестках Ленинградская – Кирова, Ленинградская – Петина. Они будут введены в эксплуатацию на этой неделе. Всего в течение месяца будут установлены порядка 10 стилизованных тонаров. По каждому месту прошли аукционы на аренду земли, с каждым предпринимателем заключен договор», – пояснил начальник отдела торговли департамента экономического развития Вологды Александр Шумилов.

На данный момент в Вологде на основании открытых аукционов предоставлено 30 участков для продажи различной продукции. Сейчас владельцы занимаются изготовлением павильонов, и в течение 1,5 месяцев новые ларьки  появятся в разных районах Вологды. Также в ближайшее время будет объявлен аукцион на право торговли на остановочных комплексах.

С начала года в Вологде были демонтированы более 100 павильонов, установленных на муниципальной земле незаконно, без соответствующих разрешений и договоров. 

Работа на законных основаниях идет строго в соответствии со схемой размещения объектов нестационарной торговли, на которой 500 точек. Предприниматели проходят конкурсные процедуры, после этого заключают договор на право размещения павильона и согласуют его облик со специальной комиссией. 

Тэги: ларьки, Торговля
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