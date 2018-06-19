В Вологде заново выберут членов общественного совета города

В Вологде заново выберут членов общественного совета, об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Сергей Воропанов:

- Общественный совет — это связующее звено между жителями города и администрацией. Система должна быть отлаженной и всем понятной, поэтому, проанализировав работу, на сегодняшнем заседании Общественного совета я принял решение распустить действующий состав и избрать новый.

До утверждения нового совета прежний сохраняет свои полномочия, его возглавит председатель комиссии по развитию гражданского общества Максим Выдров. Напомним, предыдущий председатель совета, Игорь Павлов, возглавил ГТРК "Новосибирск".

В состав обновленного общественного совета планируют включить членов комиссии по госзакупкам и представителей диаспор.