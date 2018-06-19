В Бабаевском районе полицейские вывели из леса заблудившегося 80-летнего пенсионера

19.06.2018 [Происшествия]

В Бабаевском районе полицейские вывели из леса заблудившегося 80-летнего пенсионера из Череповца. Мужчина две ночи провел в лесу.

Вчера к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что ее пожилой отец 16 июня уехал из Череповца на поезде до станции Сиуч, чтобы сходить в лес за ягодами. Сразу же на поиски пенсионера был ориентирован личный состав МО МВД России «Бабаевский», сотрудники МЧС, добровольцы и жители деревни Сиуч. Через три часа поиска пенсионер был найден примерно в 10 км от населенного пункта. Мужчину вывели из леса и передали родственникам, его жизни ничего не угрожает.

Он рассказал стражам правопорядка, что в субботу, не найдя в лесу ягод, переночевал в землянке, которую он смастерил более 10 лет назад.

- На следующее утро пожилой мужчина отправился обратно в сторону деревни Сиуч. Пройдя несколько часов по лесу, он понял, что заблудился. Мобильный телефон, который пенсионер взял с собой, в густом лесу не ловил сигнал сотовой связи. Продолжая искать тропинку по которой он зашел в лес, мужчина ходил по дебрям, оставшись без воды и еды. Проведя ночь в лесу, 80-летний череповчанин связался с дочерью и сообщил о произошедшем, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Пожилой мужчина поблагодарил полицейских, которые вывели его из леса.

Тэги: заблудились
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