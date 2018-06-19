Шесть фильмов станут участниками конкурсной программы фестиваля VOICES в Вологде

В Вологде сегодня объявили конкурсную программу фестиваля молодого европейского кино VOICES. За главный приз будут бороться шесть картин из Швейцарии, Бельгии, Албании, Сербии, Ирландии и России.

Так, драма «Фортуна» (Швейцария, Бельгия) рассказывает о жизни 14-летней эфиопской девочки по имени Фортуна, у которой нет никаких известий о родителях после того, как они пересекли Средиземное море. Вместе с другими беженцами она получает убежище на зиму в швейцарском католическом монастыре на высоте более 2000 метров. Пока они ждут, как их дальнейшую судьбу решит правительство Швейцарии, Фортуна встречает Кабира, 26-летнего африканского беженца и отчаянно влюбляется. Их отношения развиваются втайне, но однажды Кабир исчезает.

Картина «Рассвет» (Албания) - о молодой матери Лете и ее маленьком сыне, которых выгоняют из дома за неуплату аренды. Женщина решает стать сиделкой для прикованной к постели пожилой женщины Софи. Чтобы сохранить работу и крышу над головой, Лета должна поддерживать жизнь Софи любой ценой.

Герои фильма «Разбойники в поисках мамы» (Сербия) - Кристиан, Эди, Эмран и Сунита - живут на улицах Белграда и ищут бросившую их маму. Они становятся членами банды карманных воришек и борются за лидерство в ней. Полиция ловит банду, но Кристиану удается избежать ареста и он начинает путешествие в одиночку. Ему предстоит выбраться из мира постоянной нужды и познать настоящую свободу.

Фильм «Дом» (Бельгия) – о 17-летнем Кевине, который, отбыв наказание в колонии, переезжает к своей тёте, которая согласилась обеспечить ему стабильную семейную жизнь и обучить ремеслу сантехника. Мальчик сразу же становится частью круга общения своего кузена Сэмми, завоёвывает сердце его девушки. Познакомившись с Джоном, Кевин узнает о непростой ситуации у него дома. Лишённые того, что семья предоставляет остальным, Кевин и Джон испытывают чувство отчуждения, которое вот-вот перерастёт в насилие.

18-летний Майкл, герой фильма «Майкл взаперти» (Ирландия), живет вместе со своим дедушкой в Дублине. Отец Майкла в тюрьме, его мать умерла, когда он был совсем маленьким. Майкл стремится найти правильный путь и работу в своей жизни, но он пойман с сумкой наркотиков, принадлежащих старшему брату друга, и приговорен к трем месяцам лишения свободы.

Постер фильма "Майкл взаперти"

Традиционно в конкурсной программе VOICES есть один фильм из России, в этот раз это «Ваш репетитор». Сюжет картины таков: семнадцатилетний Савва готовится к поступлению в университет. Родители уезжают в отпуск, возлагая на сына ответственность за подготовку к вступительным экзаменам. Савва находит в интернете на сайте «Ваш репетитор» преподавателя по зарубежной литературе.

«В этом году, как и в предыдущие годы, конкурсная программа нашего фестиваля объединила в себе работы шести молодых европейских режиссеров. Все эти молодые люди, живущие в разных концах сегодняшней Европы, задают себе похожие вопросы: как жить дальше в этих сложных и противоречивых условиях, когда жизнь зачастую заставляет взрослеть слишком рано, как сделать правильный выбор и остаться самим собой? Фильмы, конечно, не дают прямых ответов на эти вопросы, но заставляют зрителя еще раз задуматься о проблемах современности и современной молодежи и взглянуть на них немного по-другому», - говорит арт-директор фестиваля Коринна Даниелу.

Напомним, фестиваль молодого европейского кино VOICES пройдет в Вологде с 5 по 8 июля, однако предпоказы стартуют уже 4 июля. Всего будут показаны около 30 фильмов, основными площадками станут кинотеатры «Ленком», «Салют» и Консисторский двор Вологодского Кремля. Мастер-классы и встречи со зрителями пройдут в культурном центре «Красный угол». В выходные 7-8 июля в сквере на Соборной Горке состоится «Пикник VOICES»: гостей ждут концерты, игры, развлечения, встречи с интересными спикерами.