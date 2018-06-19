В Вологде прокуратура обязала «Стройиндустрию» убрать незаконно установленный на стройке забор

Прокуратура Вологды обнаружила, что «Стройиндустрия» незаконно установила забор на не принадлежащем ей участке.

- Установлено, что ООО «Стройиндустрия» в целях ограждения строительной площадки использует земельный участок, расположенный на ул. Пугачева города Вологды. В ходе проверки установлено, что часть земельного участка, входящего в границы кадастрового квартала используется ООО «Стройиндустрия» без документов, удостоверяющих право на землю, - сообщает прокуратура Вологды.

В итоге в адрес арбитражного управляющего банкротящейся «Стройиндустрии» было внесено представление об устранении нарушений закона. Его исполнение взято на контроль городской прокуратурой.

Речь идет о жилом комплексе "Речной квартал", строительство которого было остановлено из-за банкротства "Стройиндустрии". Теперь этот дом будет достраивать ООО "Реал-СВ". Согласно паспорту объекта, работы должны завершиться в третьем квартале 2020 года.