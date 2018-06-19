Житель Тарногского района торговал метиловым спиртом

В Тарногском районе 44-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за торговли опасной спиртосодержащей продукцией.

- По версии следствия, в феврале 2018 года подозреваемый приобрел у постороннего лица, личность которого устанавливается, спиртосодержащую жидкость объемом 10 литров и хранил в деревне Тарногского района спиртосодержащую продукцию, не имея соответствующей лицензии, - сообщает региональное управление следственного комитета.

27 февраля он, понимая, что жидкость используют в качестве алкогольного напитка, продал часть за наличные деньги. Канистра с подозрительной жидкостью была у него изъята полицейскими.

Экспертиза показала, что жидкость опасна при приеме внутрь и непригодна для изготовления алкогольных напитков из-за повышенного содержания метилового спирта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведется следствие.