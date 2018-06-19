Заместителем мэра по вопросам городского хозяйства в Череповце назначен Илья Матросов

В Череповце новым заместителем мэра по вопросам городского хозяйства стал бывший чиновник администрации Череповецкого района. Это 33-летний Илья Матросов.

- У Ильи Вадимовича большой опыт работы и в качестве руководителя промышленного предприятия, и на муниципальной службе. Новому заму поставлена серьезная задача - безаварийное функционирование городской коммунальной инфраструктуры и транспорта, - написала на своей странице в соцсети мэр Череповца Елена Авдеева.

Василий Семичев, работавший заместителем мэра города и начальником департамента ЖКХ с 1997 года, станет помощником мэра.