Заместителем мэра по вопросам городского хозяйства в Череповце назначен Илья Матросов

19.06.2018 [Политика]

В Череповце новым заместителем мэра по вопросам городского хозяйства стал бывший чиновник администрации Череповецкого района. Это 33-летний Илья Матросов.

- У Ильи Вадимовича большой опыт работы и в качестве руководителя промышленного предприятия, и на муниципальной службе. Новому заму поставлена серьезная задача - безаварийное функционирование городской коммунальной инфраструктуры и транспорта, - написала на своей странице в соцсети мэр Череповца Елена Авдеева.

Василий Семичев, работавший заместителем мэра города и начальником департамента ЖКХ с 1997 года, станет помощником мэра.

Тэги: чиновники
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