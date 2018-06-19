В Вологодской области с 1 июля вырастет плата за капремонт

19.06.2018 [Происшествия]

С 1 июля в Вологодской области вырастет плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Если раньше для всех она была одинаковой – 6.60 рублей с квадратного метра, то теперь жильцы домов с лифтами будут платить 9,30 рублей за квадратный метр, без лифтов – 7,80 рублей. Соответствующее решение было принято накануне на заседании областного правительства.

- Минимальная плата за капитальный ремонт в  Вологодской области не менялась с момента ее установления на протяжении четырех лет, - отметил заместитель губернатора Антон Стрижов. - Методические рекомендации, утвержденные Министерством строительства и ЖКХ РФ, наделяют таким полномочием регионы и предписывают ежегодно менять  плату. Этого мы не делали, в связи с чем накопился ряд нерешенных проблем. За это время расширился перечень типов капитальных ремонтов, которые проводит Фонд. И они требуют дополнительного финансирования в объеме не менее 1 млрд рублей в год. Существующие нормативно-правовые документы дают возможность регионам плату дифференцировать в зависимости от типа, конструкции дома и наличия оборудования в нем.  Мы сделали дифференциацию по наличию или отсутствию лифтового оборудования.

Как пояснил замгубернатора, разделение взноса связано с высокой стоимостью лифтового оборудования, а также с тем, что дома с лифтами на территории Вологодской области имеются только в Череповце и в Вологде.

- Размер взноса на капитальный ремонт в высотных домах увеличивается в связи с необходимостью ремонта или замены лифтового оборудования, что  более затратно по сравнению с работами в других домах. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов был расширен за счет таких видов работ, как устройство пандусов, оснащение высотных многоквартирных домов системой дымоудаления и другими работами, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом, для квартиры в 50 квадратных метров плата увеличится в среднем на 60 рублей в месяц. По словам Антона Стрижова, если оставить действующее значение минимального вноса, то срок реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах увеличится до 45 лет.

- Повышение взноса нацелено на то, чтобы выполнить необходимый объем работ капитальных ремонтов в фактически установленное время программы – за 35 лет. Если мы сейчас это изменение не внесем, фактически срок реализации программы капитальных ремонтов отодвинется еще на 10 лет и составит 45 лет, - рассказал Антон Стрижов. – Подчеркну, что все льготы, которые предоставлялись населению органами социальной защиты населения, сохраняются и точно так же увеличиваются в соответствии с  пропорциональностью увеличения тарифов.

Тэги: ЖКХ
Сюжет: капремонт
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