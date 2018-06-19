В Вологде подали заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста

19.06.2018 [Общество]

В администрацию Вологды поданы две заявки на митинги против повышения пенсионного возраста.

Об одной из них написал на своей странице политик Евгений Доможиров. Сторонники Алексея Навального планируют провести акцию 5 июля на Кремлевской площади, с 18 до 21 часов.

«Цель публичного мероприятия – «За социальную справедливость! Выступление против антинародных решений власти: повышения пенсионного возраста, увеличения налогов и пошлин, роста цен на бензин, а также выражение позиции по другим проблемам местного и регионального уровня», - говорится в заявке.

Евгений Доможиров также призвал другие регионы принять участие в акции: на время чемпионата мира по футболу в городах-миллионниках введен запрет на проведение митингов.

Известно, что аналогичные заявки поданы в  17 городах: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск, Ярославль.

Кроме того, сегодня же заявку на митинг, тоже против повышения пенсионного возраста, только на 3 июля, подало региональное отделение партии КПРФ.

"Накануне утром мы уже подавали заявку на проведение митинга против повышения пенсионного возраста на 30 июня, но нам сказали, что, скорее всего, откажут - это День города и "Город ремесел", поэтому мы сегодня подали заявку на митинг 3 июля, среду", - рассказали Newsvo в региональном отделении партии КПРФ.

В ближайшее время городская администрация должна либо согласовать, либо запретить публичные акции.

Тэги: митинги
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