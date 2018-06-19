В Череповце осудили безработного, который с ножом отобрал мобильник у 12-летней школьницы

19.06.2018 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор 35-летнему мужчине, подозреваемому в разбойном нападении на 12-летнюю девочку. Угрожая ножом, он отобрал у школьницы мобильник и потребовал сказать пароль от него.

- По версии следствия, 3 марта 2018 года около 15 часов 20 минут безработный череповчанин, находясь на территории школы в г. Череповец, совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку, отобрав у нее под угрозой ножа, используемого в качестве оружия, мобильный телефон стоимостью 1 тысяча рублей. Он потребовал сообщить пароль от телефона и место происшествия покинул, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Нападавшему было предъявлено обвинение в совершении разбоя (ч.2 ст.162 УК РФ).

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тэги: нападения, разбой
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