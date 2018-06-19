Количество жертв ДТП в Грязовецком районе увеличилось до трех: 17-летний пассажир скончался в больнице

19.06.2018 [Происшествия]

17-летний пассажир легкового автомобиля «Хендай», который накануне столкнулся с двумя фурами, скончался в больнице.

Напомним, авария произошла 18 июня на автодороге Москва-Архангельск в Грязовецком районе около 12.50. На 435-м км столкнулись «Хендай» с московскими номерами, большегруз «Ман» и КамАЗ. «

По неофициальной информации, «Хендай» ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу тягачу «Ман» с полуприцепом. В результате его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком КамАЗ, который ехал во встречном направлении. По предварительной информации, погибли водители легкового автомобиля и тягача «Ман».

Водитель автомобиля КамАЗа госпитализирован.

Официальных данных о погибших и пострадавших в этой аварии в областном УМВД журналистам не дают. А пост в группе "ДТП Череповца" в соцсети ВКонтакте с комментариями очевидцев об этой аварии был удален.

Информация обновляется.

Тэги: ДТП
Фото Ирины Карыповой из соцсети ВКонтакте
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