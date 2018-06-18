В Вологодской области будут раздавать бесплатно пустующие земли сельхозназначения

18.06.2018 [Общество]

В Вологодской области разработали законопроект о возвращении в оборот пустующих сельскохозяйственных земель. Закон «Об особенностях предоставления земельных участков земель сельхозназначения», или, как отметил глава региона, «вологодский гектар», был одобрен сегодня на заседании правительства области.

«Правительство области сделало акцент на бесплатное предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность земельных участков земель сельхозназначения, находящихся в фонде перераспределения земель. Один гектар бесплатно юридическим или физическим лицам, которые хотели бы заниматься профильным бизнесом, то есть для сельхозпроизводства, для осуществления крестьянскими фермерскими хозяйствами их деятельности, для животноводства, для животноводства, для сенокошения, для выпаса скота», - отметил Олег Кувшинников.

Предполагается, что желающим будут предоставлены 468 тысяч гектаров в 14 районах Вологодской области. Это Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский, Великоустюгский, Вожегодский, Вытегорский, Кадуйский, Кичменгско-Городецкий, Никольский, Нюксенский, Тотемский, Харовский и Чагодощенский районы.

- Все эти гектары будут бесплатно переданы всем желающим из любого конца Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья, ну и конечно же, в первую очередь, для вологжан, которые хотели бы заняться сельским хозяйством, - говорит Олег Кувшинников.

Проект закона будет направлен в Законодательное собрание Вологодской области. Заявки на получение «вологодского гектара» будут принимать в органах местного самоуправления и департаменте имущественных отношений.

Тэги: земля
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