В Устюженском районе во время пожара погиб 22-летний мужчина

18.06.2018 [Происшествия]

В Устюженском районе во время пожара погиб молодой мужчина. Трагедия произошла накануне около полуночи в деревне Петрово.

Как сообщает пресс-служба УМЧС, в 23:35  поступил сигнал о возгорании частного одноэтажного рубленого дома площадью 96 кв.метров вместе с пристройкой- хоздвором. В 00:02 пожарные были на месте. В 1:38 пожар локализовали. В ходе разбора завалов на месте обнаружили 22-летнего мужчину.

В результате пожара на площади 12 кв. метров уничтожена кровля и потолочные перекрытия, частично повреждена внутренняя отделка дома. Причину пожара, а также в чьей собственности находился дом, предстоит выяснить. Ущерб устанавливается.

Тэги: пожар
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