В Грязовецком районе столкнулись две фуры и легковое авто: есть погибшие

В Грязовецком районе сегодня днем столкнулись две фуры и легковое авто. Как пишут очевидцы в группе «ДТП Череповца» в соцсети, инцидент произошел на 433 км трассы М-8 Москва-Архангельск.

- Два грузовика и легковой автомобиль. У одного кабина всмятку, лежит труп. Во втором грузовике человек в сознании. В легковой тоже трупы, - пишет Михаил Князев.

У легкового автомобиля московские номера.

Узнать точные данные о количестве погибших и пострадавших в этом ДТП в пресс-службах УМВД и УГИБДД по Вологодской области не удалось. В обоих службах заверили, что информации у них нет. Почему в ведомстве нет данных о ДТП, произошедшем несколько часов назад, не понятно.