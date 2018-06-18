В Грязовецком районе столкнулись две фуры и легковое авто: есть погибшие

18.06.2018 [Происшествия]

В Грязовецком районе сегодня днем столкнулись две фуры и легковое авто. Как пишут очевидцы в группе «ДТП Череповца» в соцсети, инцидент произошел на 433 км трассы М-8 Москва-Архангельск.

- Два грузовика и легковой автомобиль. У одного кабина всмятку, лежит труп. Во втором грузовике человек в сознании. В легковой тоже трупы, - пишет Михаил Князев.

У легкового автомобиля московские номера.

Узнать точные данные о количестве погибших и пострадавших в этом ДТП в пресс-службах УМВД и УГИБДД по Вологодской области не удалось. В обоих службах заверили, что информации у них нет. Почему в ведомстве нет данных о ДТП, произошедшем несколько часов назад, не понятно.

- Водитель легкового автомобиля «Хендай» ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу тягачу «Ман» с полуприцепом. В результате его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком КамАЗ. Он ехал во встречном направлении. По предварительной информации, погибли водители легкового автомобиля и тягача «Ман». Пассажира «Хендая» и водителя КамАЗа госпитализировали, - пишет новостной сайт администрации Вологды.

Тэги: ДТП
Фото Ирины Карыповой из соцсети ВКонтакте
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