Выставка памяти художника Бронислава Кураго "Небо над Вологдой" откроется в "Красном Углу"

18.06.2018 [Культура]

В центре культуры "Красный угол" в Вологде откроется выставка памяти  Бронислава  Кураго «Небо над Вологдой». В экспозицию войдут более 80 работ автора различных жанров, включая мозаику.

Бронислав Кураго родился 22 января 1937 года в Архангельской области. Работал в Костроме, Коми АССР, Самарской области. В 1977 году Кураго переехал в Вологду.  В том же году его избрали членом республиканской комиссии по монументально-декоративному искусству от  Вологды. С 1989 по 1992 года был председателем в Вологодской организации Союза художников РСФСР. Кураго скончался 25 ноября 2017 года после тяжелой болезни.

Как сообщает портал cultinfo.ru, за годы творчества Бронислав Антонович выполнил 33 монументально-декоративные композиции в Костроме, Куйбышеве, Новокуйбышевске, Барнауле, Вологде. Это мозаики «Гуси-лебеди», «Золотой петушок», «Конек-Горбунок» для фасада детского сада ОМЗ на улице Кирова в Вологде, мозаика «К звездам» на фасаде ОМЗ, мозаика «Гостеприимная Вологда» для здания Вологодского аэропорта, монументальное панно «Спорт» на фасаде спортзала ВРЗ и многие другие.

Некоторые работы мастера не сохранились до наших дней. Например, сграффито с изображением спортсменов на здании спортзала Вологодского вагоноремонтного завода сегодня закрашено, а мозаика в селе Молочном разрушается.

Открытие выставки состоится 19 июня в 18:00

 

Тэги: Красный угол, выставка
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