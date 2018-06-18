Выставка памяти художника Бронислава Кураго "Небо над Вологдой" откроется в "Красном Углу"

В центре культуры "Красный угол" в Вологде откроется выставка памяти Бронислава Кураго «Небо над Вологдой». В экспозицию войдут более 80 работ автора различных жанров, включая мозаику.

Бронислав Кураго родился 22 января 1937 года в Архангельской области. Работал в Костроме, Коми АССР, Самарской области. В 1977 году Кураго переехал в Вологду. В том же году его избрали членом республиканской комиссии по монументально-декоративному искусству от Вологды. С 1989 по 1992 года был председателем в Вологодской организации Союза художников РСФСР. Кураго скончался 25 ноября 2017 года после тяжелой болезни.

Как сообщает портал cultinfo.ru, за годы творчества Бронислав Антонович выполнил 33 монументально-декоративные композиции в Костроме, Куйбышеве, Новокуйбышевске, Барнауле, Вологде. Это мозаики «Гуси-лебеди», «Золотой петушок», «Конек-Горбунок» для фасада детского сада ОМЗ на улице Кирова в Вологде, мозаика «К звездам» на фасаде ОМЗ, мозаика «Гостеприимная Вологда» для здания Вологодского аэропорта, монументальное панно «Спорт» на фасаде спортзала ВРЗ и многие другие.

Некоторые работы мастера не сохранились до наших дней. Например, сграффито с изображением спортсменов на здании спортзала Вологодского вагоноремонтного завода сегодня закрашено, а мозаика в селе Молочном разрушается.

Открытие выставки состоится 19 июня в 18:00