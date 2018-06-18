Детсад-долгострой в Устюжне откроют к 1 сентября 2018 года

Детский сад на 80 мест в Устюжне, который должны были сдать в 2014 году, планируют открыть к 1 сентября этого года, сообщает сайт губернатора Вологодской области.

Проблему с нехваткой мест в садиках районного центра должны были решить еще в 2014 году. Устюжне на строительство детсада выделили 45 млн рублей из областного бюджета.

Аукцион на строительство был проведен 23 января 2014 года, начальная цена контракта была обозначена суммой 60,4 млн рублей. Победителем аукциона было признано ООО "Алирви" из Вологды, предложившее выполнить работы за 44 млн рублей. Однако подрядчик обанкротился, а детсад превратился в долгострой.

Как сообщает сайт губернатора Вологодской области, «Алирви» впоследствии была признана недобросовестным подрядчиком. В мае 2017 года власти заявили, что работы на «замороженной» стройке возобновятся, а в июле прошлого года был определен новый подрядчик – ООО «СК «Новый дом», стоимость контракта составила уже 61,6 млн рублей (начальная цена аукциона составляла 61,9 млн).

«Мы обещали сдать объект в 2014 году, но по независящим от нас причинам не смогли этого сделать. Оказалось, что и проектная документация была подготовлена некачественно. В итоге пришлось переделывать все – сам проект, готовить новую документацию, выбирать нового подрядчика, - пояснил Олег Кувшинников. – И мы это сделали. 1 сентября новый детский сад, рассчитанный на 80 воспитанников, должен распахнуть свои двери. С открытием этого детсада мы не только обеспечим местами всех детей в возрасте от трех до семи лет, но и малышей в возрасте от полутора до трех лет. Таким образом, в Устюженском районе будет выполнен не только майский Указ Президента от 2012 года, но уже и новый майский указ от 2018 года».

Сейчас здание садика уже построено, завершаются работы по благоустройству территории, ведется установка малых архитектурных форм. Благоустройство территории должны завершить до конца июня, в июле - получить лицензию. Группы уже сформированы, руководство детского сада провело с родителями несколько организационных собраний.

Добавим, что для ООО «СК «Новый дом» это уже не первый крупный строительный объект в Вологодской области. В частности, к 1 августа 2018 года фирма должна сдать ФОК в Вытегре, а этим летом займется благоустройством Фрязиновского парка в Вологде.