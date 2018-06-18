На ремонт объезда Устюжны из бюджета выделят около 30 млн рублей

Более 30 млн рублей выделят из областного бюджета на ремонт объезда города Устюжны, сообщает сайт губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

В Устюжне соединяются три направления дорог: из Вологды, из Великого Новгорода и из Твери. Транспортный поток, который идет из Вологды, проходит через центральную транзитную дорогу, и пока технического решения строительства обхода нет. Что касается Новгородского и Тверского направлений, то существует объездная дорога. Асфальт настолько износился, что дорога перешла в разряд грунтовых. Водители большегрузов, несмотря на запрещающие знаки, едут по другим дорогам, через город, что доставляет жителям массу неудобств.

«Это вторая проблема в Устюженском районе по количеству обращений, поступивших в мою онлайн-приемную. Сегодня мы обсудили существующие варианты ее решения. Обход города будем строить, дорогу будем восстанавливать. Общий объем инвестиций, которой на это потребуется, составит более 30 миллионов рублей», - рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Глава региона дал поручение разбить ремонт на два этапа. Первый – часть обхода в новгородском направлении, на Пестово – улица Энтузиастов и Устюженский переулок. Проектно-сметную документацию обещают подготовить до конца июня 2018 года, сами работы должны начаться уже в июле и завершиться до конца года. В этом же году необходимо подготовить ПСД по второму участку – тверское направление, на Весьегонск. Полностью обход должен быть завершен к сентябрю 2019 года.

«Кроме того, я договорился с Министерством транспорта и Росавтодором о передаче дороги, которая соединяет трассу А-114 и трассу М-10 и проходит через Устюжну, Пестово, Боровичи и Окуловку, в федеральную собственность, - заявил губернатор. – Эта дорога идет через центр города по Коммунистическому переулку. Конечно, идеальным вариантом было бы полностью вывести транзитный транспорт за черту города. Простых технических решений нет, понадобиться строить два моста. Тем не менее, считаю возможным проработать такое предложение для Министерства транспорта».

Подготовку документов для передачи участка дороги в федеральную собственность (совместно с Тверской и Новгородской областью) планируется завершить в 2019 году. Олег Кувшинников также предложил проработать проект технического решения строительства полного обхода Устюжны, исключив заезд транзитного транспорта в городскую черту.