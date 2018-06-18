Восемь вологжан написали ЕГЭ по химии и истории на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по истории и химии, проходившего 4 июня 2018 года. Историю сдавали 806 человек, химию – 704 человека.

Минимальное количество баллов на ЕГЭ по истории (32 балла) не набрали 50 человек, по химии (36 баллов) - 69 человек. Это 6,2% и 9,8% соответственно.

Максимальный балл по истории набрал лицеист Вологодского многопрофильного лицея. Максимальный балл по химии набрали семь вологжан. Это выпускники школ №№ 8 (двое), 16, 37 в Вологде, Вологодского многопрофильного лицея, лицея «АМТЭК» в Череповце, школы № 2 в Грязовце.