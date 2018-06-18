Мэр Вологды объяснил закупку 25 палаток для Ганзейских дней экономией для бюджета

18.06.2018 [Общество]

25 шатров для проведения Ганзейских дней в Вологде купили, чтобы не брать их в аренду. Так пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, на 25 шатров потратят 739 тысяч рублей, то есть одна палатка обойдется городу почти в 30 тысяч рублей.

На сегодняшней пресс-конференции мэра корреспондент Newsvo задал вопрос Сергею Воропанову, почему город вновь закупает палатки, если ранее организаторов «Голоса ремесел» обвиняли в том, что они это делали каждый год.

- Хочется, конечно, все рассказать, но все не буду рассказывать…

- Почему?

- Да потому что долго рассказывать, но скажу в двух словах, что организаторы нашего нового праздника «Город ремесел», им прежняя команда нормально даже не передала все палатки, которые находились на складе. То есть когда стали смотреть, палатки находились не в полной комплектации, но это ладно, это мы упускаем, так, к слову. Мы говорим о том, что 25 палаток город закупил, это палатки, которые будут использоваться для проведения в этом году Ганзейских дней, а в следующем году мы их передадим для проведения «Города ремесел».

Правда, "Город ремесел" проводится и этим летом, и там тоже будут палатки.

Напомним, ранее, когда сообщалось об итогах инвентаризации, проводимой в «Резном палисаде», о каких-либо недостачах имущества власти не говорили. Наоборот, по словам заммэра Вадима Цепы, был выявлен «излишек».

Сегодня Сергей Воропанов также пояснил, что обычно для проведения ремесленного фестиваля 40 палаток арендовалось. В этом году власти посчитали, что это экономически невыгодно:

- Было принято решение их закупить, чтобы они остались надолго у нас, ими пользовались. Закончится Ганза, будет много других мероприятий. Эти шатры дальше будут использованы, я думаю, что правильно мы сделали. Сейчас в связи с проведением чемпионата мира по футболу дирекция, можно сказать, с трудом нашли эти палатки, потому что с рынка смели все, что касается таких навесов для летних кафе и так далее. Но мы все успели закупить, и вы сами увидите эти палатки, когда  придете на праздники.

В целом мэр отказался комментировать как-либо расходы организаторов фестиваля «Голос ремесел», заявив, что сейчас этим вопросом все еще занимаются правоохранители.

Тэги: бюджет, фестивали, Голос ремесел
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