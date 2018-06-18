На фестиваль «Город ремесел» в Вологду приедут более 600 мастеров из России и зарубежных стран

Более 600 мастеров-ремесленников из 41 региона России и пяти зарубежных стран (Эстонии, Таджикистана, республики Беларусь, Армении и Узбекистана) подали заявки на участие в фестивале «Город ремесел». В частности, в Вологду приедут стеклодувы из Эстонии.

- География очень большая – от юга до севера 41 регион принимает участие. Всего у нас в этом году 624 заявки, 324 участника конкурса и 572 конкурсные работы, более 500 участников ярмарки, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Будут на фестивале и мастера из разных районов Вологодской области. Чтобы пригласить их к участию в «Голоде ремесел», администрация сотрудничает с региональным центром народной культуры.

По словам Сергея Воропанова, конкурсная программа фестиваля включает семь номинаций. Работы в каждой из них будут оценивать по три эксперта, заслуженные деятели искусств.

Председателем жюри в номинации «Валенки и валяные изделия» выступит Екатерина Долинская, директор издания FELT FASHION, организатор международного online-конкурса «Войлочное вдохновение». Комиссию в номинации «Роспись по дереву и бересте» возглавит заведующая отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства государственного российского Дома народного творчества Юлия Иванова. Председателем жюри в номинации «Гончарные изделия. Керамика» станет профессор Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова, доктор искусствоведения Ралия Мусина.

- Нам удалось вернуть приз мэра – это около 100 тысяч рублей, главный приз. В прошлом году в качестве якорного спонсора на призы для участников была «Северсталь», около миллиона рублей, то в этом году это будет компания «Макси», и цифры сопоставимы, - говорит Сергей Воропанов.

Напомним, фестиваль «Город ремесел» пройдет в Вологде с 29 июня по 1 июля. В программе – ярмарка, шоу, мастер-классы, лекции, выставки, показы мод.