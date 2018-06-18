За незаконный снос сталинки в Вологде Алексея Сивкова оштрафовали всего на 20 тысяч рублей

Вологодский городской суд вынес решение по делу о незаконном сносе сталинки на улице Чернышевского, 14а. Предпринимателя Алексея Сивкова (директора ООО "Оазис" на ул. Мира, 82), организовавшего работы, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Разбирательство велось по статье 7.14.2 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за «Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность». За такое правонарушение на физлиц обычно накладывается штраф размере от 15 до 300 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 400 тысяч рублей, на юридических – от 200 тысяч до 5 млн рублей. Индивидуального предпринимателя Сивкова судили как физическое лицо.

Напомним, в начале января на Чернышевского, 14а появились рабочие, которые возвели вокруг него забор и начали работы по сносу. Работы вело ООО «Лодо», с которым Алексей Сивков заключил 22 декабря 2017 года договор о сносе здания.

Градозащитники движения «Настоящая Вологда» считали, что собственник здания - бизнесмен Алексей Сивков - собирался возвести на этом месте гостиницу-небоскреб, строительство которой бурно обсуждали в 2014-15 гг. Сегодня мэр сообщил, что строить гостиницу там не будут. Сталинка памятником архитектуры не являлась, но сейчас готовится к утверждению проект границ исторического поселения города Вологды, согласно которому здание могло быть отнесено к ценной средовой застройке.

11 января активисты "Настоящей Вологды" отнесли в Комитет по охране памятников заявление о включении дома на Чернышевского, 14а в перечень объектов культурного наследия. По закону, в течение 90 дней орган охраны памятников должен был дать свое заключение о ценности дома. На этот период все работы необходимо было остановить, но собственник проигнорировал это требование Комитета и снес сталинку.

В суде, отвечая на обвинения комитета по охране объектов культурного наследия, представитель предпринимателя заявил, что сталинка не относится к объектам культурного наследия, и до настоящего времени никаких доказательств обратного ведомством не было представлено. Кроме того, юрист Алексея Сивкова заявил, что предприниматель якобы был вынужден снести здание из-за его аварийности, так как оно могло обрушиться и нанести «существенный вред обществу и гражданам».

- В связи с этим Сивков действовал, как собственник здания, в условиях крайней необходимости и был вынужден снести здание с целью исключения наступления более негативных последствий, - заявил на суде представитель бизнесмена.

Суд посчитал, что предприниматель, виновен в совершении административного правонарушения. Как отмечается в решении, «обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не установлено». Алексея Сивкова оштрафовали почти на минимальную сумму штрафа, которую можно наложить по данной статье, - 20 тысяч рублей. Их нужно заплатить в течение 60 дней.