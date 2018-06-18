На проведение двух фестивалей и Дня города в Вологде потратят 9,1 млн рублей

Около 9 млн рублей будет потрачено из бюджета Вологды на проведение Ганзейских дней, «Города ремесел» и Дня города. Об этом журналистам рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

- На Ганзейские дни предусмотрено 2,8 млн рублей, на «Город ремесел» - 3, 2 млн рублей и День города – 3,1 млн рублей, таким образом, всего на все три мероприятия у города запланировано в бюджете 9,1 млн рублей. В 2017 году, напомню, мы только два мероприятия проводили (ред – День города и «Голос ремесел»), там цифра была более 11 млн рублей из бюджета. В этом году за меньшие деньги мы проводим три мероприятия, - заявил мэр.

На проведении фестиваля ремесленников и Дня города, по словам мэра, удалось сэкономить около 2 млн рублей. Так, если в 2017 году на информационную поддержку фестиваля потратили 942 тысячи рублей, то в этом – 285 тысяч. Напомним, что у "Голоса ремесел" был свой сайт, на котором участники и гости фестиваля могли ознакомиться с мероприятиями фестиваля и другими подробностями, а у "Города ремесел" такого ресурса нет.

- Вы помните, я вам рассказывал, что работа фотографа была оценена в 150 тысяч рублей, по той смете, которая раньше была? Сейчас у нас эту функцию будет выполнять «Вологда-Портал», в рамках доведенных средств (ред. - мэр пояснил, что дополнительные средства на это выделять не будут). Я считаю, что это правильно. Следующее – организация ярмарки фестиваля. Тут мы сэкономили 423 тысячи рублей: было 780, стало 357 тысяч рублей. Организация проезда и проживания членов жюри и лекторов – экономия составила 845 тысяч рублей. Если раньше мы тратили на это 1,290 млн рублей, теперь - 445 тысяч рублей. Мы пригласили других экспертов, не менее титулованных, но дешевле. Организация исторической реконструкции «Ремесленный посад» - экономия 130 тысяч рублей, - говорит Сергей Воропанов.

Напомним, фестиваль ремесленников «Город ремесел» и Ганзейские дни, а также мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Вологде с 29 июня по 1 июля. «Город ремесел» будет проводиться вместо «Голоса ремесел».