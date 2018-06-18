17-летнего и 18-летнего ранее судимых череповчан отправили в колонию за наркотики

18.06.2018 [Происшествия]

В Череповце 17-летний и 18-летний молодые люди осуждены по статье "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах".

Как сообщает следственное управление, в сентябре 2017 года они купили в Интернете курительную смесь, часть которой совместно употребили в подъезде дома на проспекте Победы, где и были задержаны сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у молодых людей изъяли 0,738 грамма наркотического средства.

Кроме того, 17-летний череповчанин в декабре 2017 года незаконно приобрел для личного употребления наркотическое средство массой 0,142 грамма, а его приятель в январе 2018 года - наркотическое средство массой 0,051 грамма. Эти вещества были также изъяты сотрудниками полиции.

Суд назначил 18-летнему обвиняемому наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, а 17-летнему - 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 

Тэги: наркотики, подростки
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