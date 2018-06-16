Череповецкая "Северсталь" подписала контракт с канадским форвардом Эштоном Картером

16.06.2018 [Спорт]

Хоккейный клуб "Северсталь" подписал контракт с новым нападающим - канадским форвардом Эштоном Картером. Как сообщает пресс-служба ХК "Северсталь", контракт с крайним правым нападающим заключен на два сезона.

Сезон 2017/18 Эштон Картер провел в тольяттинской "Ладе", где сыграл шесть матчей и набрал три очка по системе гол+пас (2+1).

Это уже третий легионер, который пополнил ряды череповецкого клуба. Ранее контракт с "Северсталью" подписали чешский вратарь Доминик Фурх и канадский нападающий Зак Бойчак. Ещё один нападающий-легионер, чех Матей Странски, продлил контракт с клубом ещё на один сезон.

Тэги: хоккей
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