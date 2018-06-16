Скончалась актриса Вологодского драмтеатра Любовь Филиппова

16 июня в Вологде на 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Любовь Филиппова.

Любовь Филиппова родилась 10 июня 1944 года в Ленинградской области, работала в театрах Сыктывкара, Ленино, Гродно, Арзамаса. С 1972 года актриса работала в Вологодском драмтеатре. Играла роли Живки в «Госпоже Министерше», Мирандолины в «Хозяйке гостиницы», Настасьи Филипповны в «Идиоте», Королевы в «Дон Карлосе». В 1982 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

Гражданская панихида пройдет 18 июня.