Мэр Вологды пообещал снова открыть движение автомобилей на Пречистенской набережной

На участке Пречистенской набережной между улицей Лермонтова и пешеходным мостом в Вологде снова откроют движение транспорта. Об этом мэр Вологды Сергей Воропанов сказал жителю Вологды Кириллу Шелепину 8 июня в день приема граждан.

Вологжанин обратил внимание мэра на тот факт, что несмотря на запрет проезда для автомобилей, водители постоянно нарушают ПДД на этом участке. При этом должным образом не оборудованы дорожки, направляющие пешеходов и велосипедистов с дорожки на тротуар. Отметим, что каждый день там проезжают сотни автомобилей, но нарушителей не штрафуют.

- В связи с этим пешеходам и велосипедистам использовать часть дороги небезопасно. К тому же отсутствует возможность доступа транспорта к зданию статистики и бывшей столовой ВоГУ. Мэр пообещал знаки убрать и открыть движение транспорта на данном участке, - рассказал Кирилл Шелепин.

Напомним, этот участок набережной стал пешеходным в начале 2016 года. В ноябре 2015 года Евгений Шулепов писал, что с таким предложением к нему обратились жители. В итоге с обеих сторон дороги были выставлены соответствующие знаки, однако водители их игнорируют и продолжают там ездить и парковать свои автомобили.

За прошедшие два года вологжане много раз обращали внимание городской администрации и ГИБДД на то, что зона стала пешеходной лишь формально, а на деле ее продолжают использовать водители. Из-за этого на дороге даже возникают конфликты. Некоторые жители предлагали сделать этот участок пешеходным только по выходным.