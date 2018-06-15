В Вологде таксист украл деньги с карты, привязанной к номеру забытого клиентом мобильника

В Вологде 42-летний таксист предстанет перед судом за кражу 9,5 тысяч рублей с банковской карты клиента, сообщает прокуратура города.

По версии следствия, в один из дней октября 2017 года обвиняемый на своем автомобиле подвез незнакомых ему молодых людей в бар, расположенный на улице Конева.

- После выхода указанных молодых людей из такси, обвиняемый обнаружил на заднем сидении своего автомобиля сотовый телефон, оставленный пассажирами. Обвиняемый просмотрел в телефоне содержащиеся сообщения с номером «900» и обнаружил, что абонентский номер указанного сотового телефона привязан к услуге «Мобильный банк», - сообщает прокуратура Вологды.

Воспользовавшись забытым клиентом мобильником, мужчина перевел 4500 рублей на свой телефон и 5000 рублей на телефон с абонентским номером своей дочери. После этого таксист выкинул устройство.

Было возбуждено уголовное дело ч.1 ст.158 УК РФ (кража). В данный момент его материалы переданы в суд.