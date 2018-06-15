В Соколе за воду из колонки теперь придется платить

В Соколе установили новую водоразборную колонку на перекрестке улиц Калинина и Чкалова. Она электронная и управляется магнитными картами.

- Вода из электронной колонки будет доступна только владельцам специальных магнитных карт, включающих подачу воды, - сообщает МУП сообщает МУП «Коммунальные системы».

Получить магнитную карту можно в офисе муниципального предприятия в Почтовом переулке. Отмечается, что при себе необходимо иметь рядо документов: паспорт, СНИЛС, документы на дом, документы на землю, при наличии - ранее заключенный договор с МУП «Коммунальные системы».

- По факту потребления воды по Вашему лицевому счету будет выставляться ежемесячная квитанция, которую можно будет оплатить любым удобным для Вас способом, как и обычную квитанцию МУП «Коммунальные системы», - сообщают коммунальщики.

Старая водоразборная колонка будет демонтирована.