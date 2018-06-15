VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES пройдет в Вологде с 5 по 8 июля

15.06.2018 [Культура]

Программу VIII фестиваля молодого европейского кино в Вологде опубликовали сегодня на официальном сайте VOICES. Он пройдет с 5 по 8 июля.

- В 2017 году у нас не было возможности провести фестиваль в Вологде, и мы использовали это время, чтобы найти новые идеи для развития проекта. Нам будет, что объявить, рассказывая о будущем VOICES, но уже сегодня мы рады сообщить, что возвращаем событие городу, где у него уже есть свое имя и история», – рассказывает арт-директор фестиваля Коринна Даниелу.

Концепция фестиваля остается прежней: в основном конкурсе участвуют 6 дебютных и вторых игровых картин европейских режиссеров, в том числе один из России. Почти все из них будут показаны в России впервые. Судить фильмы по традиции будет международное жюри.

- Фокус программы этого года очень любопытный – балканский. Фестиваль объединит на своей площадке фильмы Румынии, Албании, Хорватии, Словении, Сербии, Греции, Боснии и Герцеговины. Многие из этих стран находились в состоянии войны и сложных взаимоотношений, а сегодня начинают объединяться в культурно-экономическом плане, - сообщают организаторы.

VOICES сохранит и другие свои программы: «Наше новое кино» с новинками российского кинематографа, «Европейский экспресс» с самыми интересными авторскими фильмами, в том числе из Каннского и Берлинского фестивалей, «Короткий метр», «Документальное кино».

Ярким событием фестиваля станут показы на открытом воздухе в Кремле: черно-белый фильм «Аэлита» в сопровождении электронной группы Stolen loops project, а также отреставрированная картина Сергея Параджанова «Цвет граната» в сопровождении выставки, которая приедет в Вологду прямо из Музея Параджанова в Ереване.

Помимо кинопрограмм VOICES порадует традиционным Пикником, мастер-классами, лекциями и концертами. Их программы появятся на официальном сайте позднее.

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