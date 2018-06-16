Санкт-Петербургский театр «Мастерская» покажет в Вологде два спектакля
В рамках XIV Театрального фестиваля "Голоса истории" вологжане смогут посмотреть два спектакля Санкт-Петербургского театра «Мастерская».
26 июня вологжане смогут посмотреть спектакль «Живи и помни» режиссера Григория Козлова по одноименной повести Валентина Распутина.
- Он возвращается не героем, а диким зверем, прячущимся от людей, и только жена, Настена, знает, где он, и изо всех своих бабьих сил пытается ему как-то помочь. Хотя бы просто выжить. А там закончится война… Война, которая выжгла людей изнутри, надорвала, надломила. И война закончится, а боль и ужас останутся. И свои же друзья и соседи загубят Настену, до забвения себя хранившую мужа, и сгинет без вести Андрей Гуськов, - так описывает судьбу главного героя пьесы сайт театра «Мастерская».
27 июня «Мастерская» покажет в Вологде «Счастье мое» режиссера Андрея Горбатого-младшего по одноименной пьесе Александра Червинского.
- «Счастье мое» – история жизнеутверждающая. Послевоенный город встает из руин. Юная Виктория, старшая пионервожатая, воспитывает мальчишек-учеников ее школы и мечтает о своем ребенке – о продолжении жизни. Непрерывность связей между поколениями, неразрывная цепочка эпох и времен – основная тема этой истории. Оба главных героя, Виктория и Семен, смотрят в будущее, но каждый по-своему: Виктория – неизменно помня о прошлом, Семен – отрекшись от него. Будут ли они счастливы вместе? Нет. Будут ли счастливы по отдельности? – рассказывает о своем спектакле сайт театр.
Оба спектакля покажут в вологодском ТЮЗе. Начало в 18:00.