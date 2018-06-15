Безболезненно удалить родинку за несколько минут можно в клинике «Вита»

15.06.2018 [Новости компаний]

Процедуру по удалению различных родинок, бородавок, папиллом, доброкачественных новообразований кожи проводят в клинике «Вита».

Удаление проходит под местным обезболиванием. Манипуляция длится не более 20 минут, в зависимости от размера образования.

Перед процедурой вас обязательно осмотрит онколог-дерматолог.

«Практически каждый человек с рождения имеет родинки (доброкачественные пигментные образования различной формы и оттенка). В большинстве случаев они не причиняют дискомфортных ощущений и не оказывают негативного влияния на здоровье. Но если родинка располагается в таком месте, где ее постоянно задевают одеждой или украшениями, подвергается излишнему воздействию солнечных лучей, начинает расти, изменяет свет, форму, то следует незамедлительно обратиться к специалисту», – комментирует онколог-дерматолог клиники «Вита» Игорь Губицкий.

Манипуляции выполняются как на современном электрохирургическом высокочастотном аппарате с множеством насадок, так и с помощью лазера последнего поколения. Это позволяет с легкостью удалить родинки и папилломы разных форм и размеров. Кроме того, можно удалить сразу несколько родинок за одну процедуру. Быстрый срок заживления.

Узнайте более подробную информацию об удалении различных новообразований, запишитесь на прием к онкологу-дерматологу по телефону 26-44-26 или через форму онлайн записи на официальном сайте медицинского центра «Вита».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Тэги: Вита
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