В Череповце и Вологде на время богослужений с участием патриарха Кирилла перекроют часть улиц

В выходные в Череповце и Вологде на время богослужений с участием патриарха Кирилла перекроют движение по некоторым улицам.

Так, 16 июня патриарх проведет божественную литургию на площади перед собором Афанасия и Феодосия Череповецких. В связи с этим с шести часов утра и до окончания мероприятия будут закрыты для транспорта улицы Архангельская (от разворота напротив дома № 15а до Командарма Белова) и Командарма Белова (от Архангельской до Юбилейной), сообщает официальный сайт мэрии Череповца. Изменятся маршруты движения и некоторых автобусов.

Посещение областной столицы патриархом запланировано на 17 июня. В 10 утра на Кремлевской площади он проведет богослужение. В этот день движение на центральных улицах также будет ограничено: с 9.00 до 13.00 будет запрещен проезд автомобилей по проспекту Победы – от ул. Мальцева до Октябрьского моста. А также по ул. Ленинградской – от пр. Победы до набережной. Владельцам транспортных средств необходимо заранее продумать свой маршрут, сообщает новостной сайт городской администрации.

Оставить своим автомобили вологжане смогут на парковке на площади Возрождения. Напомним, богослужение состоится на Кремлевской площади с 10.00 до 12.45.

Кроме того, пресс-служба Вологодского музея-заповедника сообщает, что в день визита патриарха посетить территорию Вологодского кремля, отделы истории и природы и Юго-Западную башню можно будет только с 14:30 до 17:30. Художественный отдел в этот день будет закрыт. Шаламовский дом будет работать с 14 часов.