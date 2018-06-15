За ЕГЭ в Вологодской области следят более 800 общественных наблюдателей

15.06.2018 [Общество]

858 общественных наблюдателей следят за соблюдением процедур проведения ЕГЭ в Вологодской области, сообщает региональный департамент образования.

Из них  815 граждан аккредитованы в пункты проведения экзаменов, 67 человек – в специально созданный ситуационный центр.

- Ситуационный центр Вологодской области был создан в 2016 году в целях обеспечения объективности проведения государственной итоговой аттестации на территории региона. Он располагается на базе Вологодского института развития образования. Ситуационный центр функционирует в дни экзаменов, в соответствии с единым расписанием ЕГЭ. Основная задача центра – своевременное выявление и пресечение нарушений Порядка проведения ЕГЭ, в том числе и защита прав экзаменуемых, - рассказала начальник департамента образования Елена Рябова, - Общественное наблюдение за проведением ЕГЭ организовано в режиме онлайн посредством портала СМОТРИЕГЭ. Одновременно в СИЦ могут находиться 12 общественных наблюдателей. Их рабочие места оснащены персональным компьютером с выходом в сеть «Интернет». В 2018 году в 46 пунктах проведения экзаменов обеспечено видеонаблюдение в онлайн режиме в 368 аудиториях».

Общественным наблюдателем может стать любой совершеннолетний гражданин России, прошедший соответствующую подготовку и получивший аккредитацию департамента образования области.

При наличии подозрений на нарушение порядка проведения ЕГЭ общественный наблюдатель ставит специальные метки, которые отправляются на подтверждение (модерацию). Метки видит руководитель пункта проведения экзаменов и принимает соответствующие меры по устранению выявленных нарушений. За прошедшие 7 дней экзамена общественными наблюдателями отсмотрено 100 % аудиторий, нарушений не выявлено.

Тэги: ЕГЭ
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