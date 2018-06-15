В Череповецком районе школу в селе Яганово закрыли из-за грибка на стенах

15.06.2018 [Происшествия]

Приставы накануне опечатали помещения школы в поселке Яганово Череповецкого района: Роспотребнадзор обнаружил на стенах некоторых кабинетов грибок.

- По результатам проведенной проверки учебного заведения сотрудники Роспотребнадзора выявили несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений школы. Нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья персонала, учащихся и могут привезти к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

13 июня решением Череповецкого районного суда деятельность нескольких учебных кабинетов, а также лаборантской кабинета биологии в Ягановской школе была приостановлена на 60 суток. Приставы выехали на место и опечатали помещения.

В течение этого времени руководство школы обязано принять необходимые меры по устранению допущенных нарушений, по итогам которых снова будет проведена проверка.

Тэги: школы
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