В Череповце поезд насмерть сбил пенсионерку

15.06.2018 [Происшествия]

В Череповце поезд сбил пенсионерку. Трагедия произошла накануне около часа дня на перегоне Хемалда-Череповец-1.

- Наше подразделение выехало на место. Женщина переходила железнодорожные пути по регулируемому пешеходному переходу. Ее сбил поезд. Почему она не отреагировала на звуковые и световые сигналы, не знаем. Личность ее предстоит установить, так как была без документов, - рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

По данным Newsvo, машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. На вид ей около 80 лет.

 

Тэги: попал под поезд
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