У троллейбусного предприятия «ТрансВод» в Вологде не нашлось денег на собственное банкротство

Троллейбусное предприятие ООО «ТрансВод», которое было создано в Вологде в 2016 году вместо обанкротившегося «Вологдаэлектротранса», тоже решило обанкротиться. Однако арбитражный суд Вологодской области закрыл дело о банкротстве, поскольку у предприятия нет денег даже на то, чтобы оплатить судебные издержки.

Соответствующее решение было принято 1 июня, сообщает пресс-служба суда. Из материалов дела следует, что ООО «ТрансВод», занимающееся троллейбусными перевозками в Вологде, обратилась в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в октябре 2017 года. 19 декабря в отношении ООО «ТрансВод» была введена процедура наблюдения, временным управляющим был утвержден Алексей Ветчинкин.

Однако еще до начала судебного заседания от временного управляющего поступило ходатайство о прекращении производства по делу о несостоятельности ООО «ТрансВод» в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедуру.

Фирма заявила, что она не сможет исполнить денежные обязательства в общей сумме около 300 тысяч рублей (120 тысяч рублей вознаграждение временного управляющего и 180 000 тысяч рублей вознаграждение конкурсного управляющего).

- В подтверждение вышеуказанного, Общество представило бухгалтерский баланс от 31.10.2017, расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности, справку о состоянии расчетов по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, доказательства наличия задолженности перед кредиторами, - говорится в решении суда.

Временным управляющим был проведен анализ сделок должника. Сообщается, что подозрительных сделок не выявлено. Проверка также показала, что даже имущества «ТрансВода» недостаточно для завершения ликвидационных мероприятий.

В соответствии со статьей 57 закона о банкротстве производство по делу о банкротстве подлежит прекращению, если у должника нет средств для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле.

Напомним, ООО «ТрансВод» было создано в Вологде два года назад вместо обанкротившегося «Вологдаэлектротранса», чтобы сохранить троллейбусное движение. Учредителями нового предприятия стали муниципальные «Гортеплосеть» и «Водоканал». Уставной капитал "Трансвода" при его создании был всего 10 тысяч рублей.

«Чтобы сохранить троллейбусные перевозки, по поручению главы города Вологды было организовано общество с ограниченной ответственностью, которое и занимается этой работой. В настоящий момент троллейбусы ходят по обычному графику. Ежедневно на линию выходит 30 машин», – заявил 10 марта 2016 года начальник департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды Антон Мусихин.

Муниципальное предприятие ООО «ТрансВод» использовало парк «Вологдаэлектротранса», были заключены договоры об аренде части имущества. Правда, большая доля недвижимости «Вологдаэлетротранса» ранее «ушла» к рыбинскому предприятию - ОАО «Рыбинскэлектротранс». Всего рыбинскому ОАО было продано "троллейбусное" имущество на сумму более 47 млн рублей, в том числе земельные участки и тяговые подстанции.

С тех пор, как было создано ООО «ТрансВод», в Вологде ликвидировали все троллейбусные маршруты, кроме одного - № 4. А на линии теперь остались только старые троллейбусы.

Странные метаморфозы произошли и со вторым троллейбусным предприятием, которое было создано 29 февраля 2016 года одновременно с "ТрансВодом" - ООО "ТеплоТранс". Его реквизиты (ИНН 3525370007, ОГРН 1163525060126, КПП 352501001, ОКПО 00251274 ) теперь числятся за... ООО "ПАТП-1". Оно тоже было создано 29 февраля 2016 года, учредитель - "Вологдагорводоканал".

Интересно, что в списках налоговой службы ООО "Теплотранс" теперь отсутствует. Зато в базе "Контур-фокус" в истории ООО "ПАТП-1" указано, что предприятие ранее называлось... ООО "Теплотранс", учредитель которого - МУП "Вологдагортеплосеть". Уставный капитал этого ООО на момент создания был 10 000 рублей, а 14 декабря 2017 года уже стал равен 4 724 000 рубля.