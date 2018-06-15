В Череповце в мусорном баке нашли мертвого младенца

В Череповце в одном из мусорных контейнеров сегодня обнаружили мертвого младенца. Тело мальчика нашли в полшестого утра при вывозе мусора из общего контейнера жилого 9-этажного дома на улице Краснодонцев.

- Следователи на месте происшествия провели осмотр и выяснили, что накануне в домашних условиях родила ребенка проживающая в этом же доме женщина, 1985 года рождения. С ее слов, ребенок не подавал признаков жизни и она сбросила его тело в мусоропровод, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту гибели ребенка начата доследственная проверка. Точные причины смерти младенца установит судмедэкспертиза, выясняется вопрос, был ли он рожден живым.