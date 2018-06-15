Жителя Сокола, который тайно снимал на видео обнаженную подругу, приговорили к обязательным работам

15.06.2018 [Происшествия]

В Соколе вынесли приговор 48-летнему местному жителю, который снимал на видео свою обнаженную подругу без ее согласия.

По версии следствия, в 2012-2016 годах подозреваемый, в своем доме и в доме подруги неоднократно снимал ее в обнаженном виде на свой сотовый телефон. При этом подруга о том, что ведется видеосъемка, не знала.

- Тем самым мужчина незаконно собрал сведения о частной жизни потерпевшей, составляющие ее личную тайну, без ее согласия,- сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

После разрыва отношений часть вещей мужчины остались в доме бывшей сожительницы. Женщина обнаружила в них носитель с записями и написала на приятеля заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

Суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ, заключающихся в выполнении в свободное от работы время бесплатных общественно полезных работ.

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