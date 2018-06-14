В Грязовецком районе предприниматель незаконно вырубил леса на 2,5 млн рублей

В Грязовецком районе перед судом предстанет 38-летний предприниматель, незаконно вырубивший леса на 2,5 млн рублей, вто м числе ценные породы деревьев.

- По версии следствия, в январе 2018 года обвиняемый, обладая специальными познаниями в области лесохозяйственной деятельности и заготовки древесины, посредством лиц, неосведомленных о противоправности его действий, на территории Монзенского участкового лесничества осуществил незаконную рубку 920 деревьев породы ель, береза и осина общим объемом 465 куб. метров, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). В данный момент его материалы переданы в суд.

В прокуратуре уточнили, что дело возбуждено в отношении физического лица, а не предпринимателя. Фамилию нарушителя почему-то не называют.