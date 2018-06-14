В Великом Устюге до сих пор не работает ФОК , официально открытый в ноябре 2017 года

14.06.2018 [Общество]

Физкультурно-оздоровительный комплекс, официально открытый в ноябре 2017 года в Великом Устюге, до сих пор не работает.

Причина, как объяснил замгубернатора Вологодской области Олег Васильев,  - в затянувшейся процедуре оформления необходимых документов.

- ФОК был построен, были подписаны все документы, связанные с технологической приемкой. Поскольку он строился на областные и федеральные деньги, и является предметом областной собственности, завершается процесс оформления документов по передаче из областной в муниципальную собственность. Завтра у председателя правительства Антона Викторовича Кольцова, фактически, завершающая рабочая встреча, там будут и глава Великого Устюга, и представители департамента имущественных отношений, и я, где точки над i будут поставлены. Да, я понимаю, что для людей, для населения эти проблемы носят бюрократический характер, но мы все понимаем ту степень отвественности, которую несет и руководитель учреждения, которая принимает, и глава муниципалитета. Да, это не очень приятные и со стороны медлительные процедуры. Но они законны и должны быть сделаны, - говорит Олег Васильев.

Почему чиновники открыли ФОК, зная, что еще не оформлены документы для его работы, не известно. 18 ноября министр спорта РФ Павел Колобков, которому сказали, что спортивный объект открыт, написал в приветственной телеграмме жителям: "Приятно и символично, что его открытие приурочено ко Дню рождения российского Деда Мороза". 

Точные сроки открытия нового ФОКа для посетителей пока не называются, но, по словам замгубернатора, на решение всех вопросов потребуется еще около месяца.

- Задача-максимум – как можно быстрее, но все-таки сейчас период отпусков, наверное, он не так востребован, но к началу нового учебного года он должен работать уже в полном режиме, это естественно, - считает Олег Васильев.

Напомним, открыть этот ФОК должны были в 2017 году. Однако в 2016 году суд приостановил исполнение многомиллионного контракта на строительство этого физкультурного центра, поскольку один из участников аукциона, вологодское ООО «ПрестижСтрой» с его итогом не согласился. Торги на выбор подрядчика прошли летом 2016 года, победителем было признано ООО «РусСпортСтрой» – фирма, зарегистрированная 2 марта 2016 года в подмосковных Мытищах. Жалоба ООО «ПрестижСтрой» в арбитражный суд была оставлена без удовлетворения.

ФОК предназначен для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований местного уровня по игровым видам спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол).

Площадь здания превышает 2 тысячи квадратных метров. Здесь разместился универсальный спортивный зал, тренажерный и малый залы. Пропускная способность – около 400 человек в день, более 10 тысяч в месяц. Зрительный зал рассчитан на 90 посетителей.

Как ранее сообщал сайт губернатора Вологодской области, строительство ФОКа началось в 2016 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы».

По информации сайта областного правительства, объект возвели за год, потратив на это около 100 млн рублей. А в декабре 2016 года сообщалось, что на строительство ФОКа будут направлены 46,1 млн. рублей из федерального бюджета и 15 млн – из областного.

Тэги: ФОК, спорт
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